歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため、4日午後11時48分に亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。

通夜は9月9日午後6時、無量山傳通院、告別式は10日正午同所で。東京都文京区小石川3の14の6。葬儀委員長は石田重廣夢グループ代表、喪主は妻真由美（まゆみ）さん。

橋さんは24年12月に「中程度のアルツハイマー型認知症」と診断された。25年5月に休養、同31日には一過性脳虚血発作と診断され、検査入院後の6月8日に退院。同11日に滋賀県で開催した「夢グループ20周年記念コンサート」では「いつでも夢を」など4曲を歌唱した。しかし、2日後に再入院していた。

◆橋幸夫（はし・ゆきお）本名・橋幸男。1943年（昭18）5月3日、東京都生まれ。60年に「潮来笠」でデビュー。吉永小百合とデュエットした「いつでも夢を」（62年）と「霧氷」（66年）で2度日本レコード大賞を獲得。「恋をするなら」「恋のメキシカン・ロック」「子連れ狼」などヒット曲多数。血液型A。