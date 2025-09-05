「鬼滅の刃 十万石まんじゅう」が十万石全店にて9月5日より期間限定で販売オンラインショップでも販売中
【鬼滅の刃 十万石まんじゅう】 販売期間：9月5日～9月7日まで 11月下旬 発売予定 価格：1,000円
十万石ふくさやは、「鬼滅の刃 十万石まんじゅう」を十万石全店にて9月5日より期間限定で販売する。販売期間は9月7日まで。価格は5個入り1,000円。
本商品は同社の「十万石まんじゅう」とアニメ「鬼滅の刃」のコラボ商品。「鬼滅の刃」「滅」「無限城」の焼印がされ、パッケージは「十万石まんじゅう」とアニメ「鬼滅の刃」のオリジナルとなっている。
販売は埼玉県内十万石直営34店舗と群馬県内1店舗にて実施。また、オンラインショップでも販売している。
十万石全店販売を記念して
抽選で３０名様に
「鬼滅の刃十万石まんじゅう」をプレゼント🎉
フォロー＆リポストキャンペーン開催します！
＼
好評発売中の「鬼滅の刃十万石まんじゅう」が
9月5日(金)より７日(日)までの３日間
十万石全店で販売します！🙌… pic.twitter.com/0fEhF9WsfK
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable