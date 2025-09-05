ドル指数低下、米雇用統計発表を控えて＝ロンドン為替



ドル指数が低下している。日本時間午後９時３０分発表の米雇用統計を前に、前日のドル買いに調整が入っている。米雇用統計では非農業部門雇用者数が７．５万人増と予想されている。失業率は４．３％に上昇する見込み。依然として労働市場の冷え込みからは脱却できないことが想定されているようだ。予想以上に弱含めば、市場は９月利下げ幅観測を２５ｂｐから５０ｂｐへと拡大させてくる可能性がある。



ドル指数は、東京午前の９８．２５６を高値に、ロンドン市場では９７．９５６まで低下してきている。９８．１０台にある１０＋２１日線を下回っている。



ドルインデックス＝97.97(-0.37 -0.38%)

