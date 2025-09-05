indigo la Endが、乃木坂46の五百城茉央が主演を務めるスペシャルショートドラマ『最愁回』第2弾となるエピソード2『Lovers in Shimokitazawa』を公開した。

（関連：THE SPELLBOUND×indigo la End、脈々と継承される音楽の系譜 双方の熱いリスペクトが生んだ最高の一夜に）

『最愁回』は、様々な“恋の最終回”をindigo la Endの音楽とともに描く全3話のショートドラマで、五百城は主演として全話に出演する。第1弾となるエピソード1『雨は片想い』公開時には、indigo la Endの楽曲が持つ叙情的な世界観と、五百城の儚く切なげな演技が融合しているとコメントが寄せられていた。

五百城は、今年4月クールに放送されたドラマ『MADDER（マダー）その事件、ワタシが犯人です』（フジテレビ系）で、地上波連続ドラマ初出演にして初主演を務めるなど、俳優としても活動。今回のコラボレーションは、彼女自身がindigo la Endのファンであったことから実現した。

（文＝リアルサウンド編集部）