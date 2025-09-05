乃木坂46五百城茉央が主演！indigo la End結成15周年記念ショートドラマ『最愁回』Episode2公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の五百城茉央が主演を務める、indigo la Endのスペシャルショートドラマ『最愁回』のEpisode2「Lovers in Shimokitazawa」が公開された。

■様々な「恋の最終回」をindigo la Endの音楽とともに描く全3話のショートドラマ

Episode1「雨は片想い」公開時には、indigo la Endの楽曲が持つ叙情的な世界観と、五百城茉央の儚く切なげな演技が見事に融合していると称賛のコメントが寄せられ、第2弾の公開が待ち望まれていた。

五百城は、4月クールに放送されたカンテレ×FODドラマ『MADDER（マダー）その事件、ワタシが犯人です』で、地上波連続ドラマ初出演にして初主演を務めるなど、俳優としても注目を集めている。今回のコラボレーションは、彼女自身がindigo la Endのファンであったことから実現した。

『最愁回』は、様々な「恋の最終回」をindigo la Endの音楽とともに描く全3話のショートドラマで、五百城は主演として全話に出演する。

