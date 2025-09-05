8月の記録的な大雨で川に流され行方不明となっている男性がいます。

【写真を見る】300人態勢で行方不明の男性を一斉捜索 記録的な大雨から1か月を前に 長女「早く戻ってきて」

大雨から1か月となるのを前に、今日（9月5日）約300人態勢で一斉に捜索しました。

熊本市内の川でボートから捜索する消防隊員は中州もくまなく調べていきます。

行方不明となっているのは、熊本市東区に住む63歳の森下尚治（もりした／しょうじ）さんです。

記者「森下さんの安否がわからなくなってから25日が経ちました。きょうは一斉捜索が行われています」

森下さんは8月11日、熊本市北区貢町で車ごと井芹川に流されたとみられていて、下流では森下さんの軽乗用車が見つかっています。

森下さんの長女は・・・

森下さんの長女 志穂さん(22)「どんな形でもいいので早く戻ってきてもらえたら」

捜索は上空からも、ヘリから身を乗り出して手がかりを探していました。

今回、捜索範囲を荒尾市や苓北町の沖合まで広げましたが発見には至りませんでした。

警察や消防は今後も捜索を続けます。