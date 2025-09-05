Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月5日は、2025年10月30日にSQUAREENIX（スクウェア・エニックス）から発売されるHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』がお得に登場しています。

『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』から続くドラクエシリーズを代表する作品のリメイクです。

■この記事で紹介されている商品

ドラゴンクエストI＆II - Switch 6,534円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

ドット絵と3DCGが融合した美麗な世界を実現。2025年10月30日に発売される『ドラゴンクエストI＆II - Switch』が事前予約で15％オフ

Image:Amazon.co.jp

『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の後の世界を描く『ドラゴンクエストI』と『ドラゴンクエストII』が、１つのソフトになって登場。

ドット絵と3DCGが融合したグラフィック表現「HD-2D」より、古参ファンには懐かしく、新規プレイヤーには新鮮に映るグラフィックに。視覚効果も鮮やかで、冒険の世界に自然と引き込まれること間違いなしです。

Image:Amazon.co.jp

「巻物」や「紋章」などの新要素や多彩なギミックも盛りだくさん。

マップ表示のオン/オフ切り替えやレベルアップ時の自動HP/MP回復の設定自由化などにより、遊びやすさも大幅にUPしています。

セーブデータ特典もお見逃しなく！

HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』のセーブデータがあると、特典としてHD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』で使える『ドラゴンクエストI』：いぬぐるみ×1 『ドラゴンクエストII』：ねこぐるみ×1のゲーム内アイテムを受け取ることができます。

シリーズ原点を現代基準に洗練させ、グラフィック・操作性・物語の厚み、あらゆる面で進化した「懐かしさ」と「新しさ」のバランスが絶妙なリメイク作『ドラゴンクエストI＆II - Switch』は、15％オフの6,534円で事前予約受付中です。

ドラゴンクエストI＆II - Switch 6,534円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月5日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

