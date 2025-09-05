Image: Sonny Dickson / X

オレンジがやっぱり気になる。

いよいよ来週のApple（アップル）イベントでお披露目が期待されるiPhone 17シリーズ。今年のカラーラインナップはどんな色になるのか気になっている方も多いと思いますが、イベント開催を前にiPhone 17シリーズの本体カラーが早くも判明した可能性が出てきました。

カメラコントロールの部品から、iPhone 17シリーズの本体カラーを予想してみる

Image: Apple

iPhone 16シリーズから導入されたカメラコントロールは、サイドボタンやアクションボタン、音量調節ボタン同様にiPhone本体と同じ色で統一されています。

リーカーのSonny Dicksonは「iPhone 17用のカメラコントロールボタン」というメッセージとともに、2枚の画像をXに投稿しました。

Here’s a closer look at the camera control button for iPhone 17, the color options are looking great. pic.twitter.com/JQBWo5JOdG - Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 4, 2025

まず注目したいのは1枚目の画像。左からイエロー、グリーン、パープル、ピンク、そして手前にはブラックとみられる全5色のカメラコントロールの部品が確認できます。これは色合いからしてiPhone 17向けのモノかと。ほかの予想と比較してみると、ブラック、グリーン、ピンクは共通しています。

2枚目の画像は、全体的にダークな色合いの部品が散乱しています。これらはiPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max向けのモノとも予想できますが、やはり一際目立つのがオレンジですね。iPhoneのProモデルとしては珍しい明るめの色のオレンジが追加されるウワサが出ているだけに期待度が高まります。

果たして工場から流出したモノなのか、それともフェイク画像なのか真偽は定かではありませんが、今年は本体カラーにも注目しながら見てみると面白そうです。

