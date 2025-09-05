日経225先物：5日19時＝30円高、4万3100円
5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円高の4万3100円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては81.25円高。出来高は2152枚となっている。
TOPIX先物期近は3109.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は4.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43100 +30 2152
日経225mini 43095 +25 28520
TOPIX先物 3109.5 +0 2960
JPX日経400先物 27940 -10 148
グロース指数先物 769 +0 89
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
