　5日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円高の4万3100円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては81.25円高。出来高は2152枚となっている。

　TOPIX先物期近は3109.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は4.19ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43100　　　　　 +30　　　　2152
日経225mini 　　　　　　 43095　　　　　 +25　　　 28520
TOPIX先物 　　　　　　　3109.5　　　　　　+0　　　　2960
JPX日経400先物　　　　　 27940　　　　　 -10　　　　 148
グロース指数先物　　　　　 769　　　　　　+0　　　　　89
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース