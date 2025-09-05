4日夜、新潟市中央区万代のスクランブル交差点で車の衝突事故がありました。運転手など3人が重軽傷を負い病院に搬送されました。



4日午後11時ごろ、新潟市中央区万代のスクランブル交差点で大破している1台の車。フロント部分は原形をとどめていません。もう1台は、交差点脇のビルの入り口に突っ込み、周辺にはガラスの破片が飛び散っています。



■知人が現場近くに

「(知人が)車の音なのか分からないが、すごい音がしたと言っていた。ドーンみたいな感じ。」



現場は、商業施設やオフィスビルが立ち並ぶ新潟市の中心部。警察によりますと、4日午後10時半ごろ、軽乗用車と普通乗用車が出合い頭に衝突し、普通乗用車がビルに突っ込みました。



軽乗用車を運転していた70代の男性が頸椎(けいつい)を骨折する重傷。普通乗用車を運転していた60代の男性と乗っていた60代の女性が軽いケガをしました。3人とも命に別状はありません。警察が事故の原因などを調べています。