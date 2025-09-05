中国政府は今年を「抗日戦争勝利80年」と位置づけ、戦勝国としての立場を強調している。軍事パレードなどで愛国心を高揚させ、国民の不満の解消を狙うが、国民感情はさまざまだ。関連映画の公開も相次ぐ中、日中双方で関係の悪化を懸念する声も上がる。

■「抗日戦争勝利80年」 軍事パレード 愛国心高揚の場に

9月3日、日本との戦争の勝利から80年を記念して行われた軍事パレード。習近平国家主席は演説で、「中華民族は強暴に屈せず自立自強する偉大なる民族だ。民族復興の偉業を推進するため、団結して奮闘しなければならない」などと結束を訴えた。

北京市内に取材に入ると、会場の天安門広場周辺だけでなく、市内は広範囲に交通規制が敷かれ、普段は渋滞する道路も車一台走らない、異様な光景が広がっていた。こうした規制をかいくぐるように、沿道ではパレ―ドの様子を一目見ようと、多くの市民らがスマホを手に詰めかけていた。実際、沿道から見えたのはパレードの終盤に登場した軍用機ぐらいだったが、ごう音とともにビルとビルの隙間から機体が姿を現すと、群衆からは歓声が上がっていた。

3歳と5歳の子どもを連れてパレードを観に来た女性は、「誇りに思う」と高揚感を抑えられない様子だった。

子ども連れの女性「子どもたちにとっての愛国教育になる。日本との戦争は国家の記憶、世界の記憶の一つだ。反日というムードではないが、先人たちの歴史を記憶しなければならない」

友人らとパレ―ドを見に来た少女「戦闘機を見たら国家がとても強いと感じた。とても日本を憎んでいる。当時日本は中国を侵略したから」

戦後80年を迎えた今年、中国は「戦勝国」としての立場を鮮明にしている。経済成長が減速し、国民の不満が高まる中で、「共産党が主導し日本との戦争で勝利を導いた」と印象づけ、統治の正当性を強調する狙いがあるとみられる。軍事パレードには、核兵器が搭載可能なICBM=大陸間弾道ミサイルなどの新たな兵器を披露し、アメリカに対抗しうる軍事力の向上も誇示した。

■“抗日映画”相次ぐ公開 観客「日本人が憎い」

今年、中国では日本との戦争をテーマにした映画も相次いで公開されている。中でも、旧日本軍が多くの中国人を殺害したとされる「南京事件」を題材とした映画「南京写真館」は、公開から1か月あまりで興行収入が590億円を超える大ヒットとなっている。（9月1日現在/大手チケット販売サイト『猫眼電影』より）

映画は写真館を舞台に、日本兵が人々を殺害する様子を写した写真などを、南京市民らが「証拠」として国際社会に知らしめるというストーリーだ。8月、この映画を上映している上海市内の映画館を訪れると、夏休み中ということもあり、親子の姿が多くみられた。

また、会社などで鑑賞会を組織し、映画を見に来る団体もいる。映画はオーストラリアや北米などでも上映されているが、中国語と英語の字幕で表記されていて、国外でも広く公開しようという意欲をうかがわせる。およそ130分の上映で、後半になると客席からはすすり泣く声があちらこちらから聞こえてきた。

映画が終わった直後に観客に話を聞くと、感情を高ぶらせ、「日本人のことをより憎く思った。残酷過ぎる」と、日本への憎しみを口にする人もいた。

また、印象的だったのは「中国は強くなった」「我々は強くあるべきだ」などと、口々に“強国へのこだわり”をのぞかせていたことだ。かつて列強や日本による侵略を受けた歴史を「国恥」とする考えは、中国の人々に根強く、軍事力の拡大を続ける国の方針が一定の支持を得ていることをうかがわせる。

■南京市民「骨に刻まれた恨み」 複雑な思い抱える市民も

さらに、中国メディアは日本との戦争の歴史をめぐる旅行を“紅色旅行”と呼び、その盛り上がりを伝えている。とくに映画の舞台となった南京には、この夏、多くの観光客が訪れていて、南京事件の記念館の訪問者数は1日あたり2万5000人にのぼるという。映画を見て地元・南京から観光に訪れたという女性は、「日本人との交流に影響することはない」としながらも、日本に対する辛らつな感情を口にした。

地元南京から観光に来た女性「日本に対する憎しみは血に残る感情で、変えることはできない。骨の髄に刻まれた家族の恨みや国の恨みはある」

一方、南京市内で日本語学校を経営する李さんは、最近、学校のSNSアカウントにも批判的なコメントが寄せられたと話す。SNS上ではより先鋭化する日本への非難に、「地元に暮らす人間として悲しくなる」と複雑な心境を明かした。その上で、「こうした投稿は、単純な発散目的だ」と冷静だ。

南京市内で日本語学校経営 李さん

「中国と日本の間には文化の違いがある。この文化の違いを『もっと理解しよう』という気持ちでたら、両国民の関係もさらによくなるはずです」

生徒たちにも、交流を通じて互いを理解しあうことの大切さを教えているという。

日本語学校で学ぶ女性（20代）

「中国人も日本人ももっと平和的・理性的に歴史と向き合うべきです。極端な民族主義は好きではありません」

日本語学校で学ぶ男性（20代）

「歴史は忘れてはいけないが、わたしたちはもっと今と未来を重視すべきです」

■蘇州で日本人襲われ“反日感情”高まりを警戒…現地で暮らす日本人は

“抗日映画”の公開が相次ぐ中、江蘇省蘇州市では7月、日本人の母親が中国人の男に襲われケガをする事件が発生。犯行の動機はまだ明らかになっていないが、背景に「反日感情の高まりがあるのでは」との懸念が広がっている。

蘇州市で寿司店を経営しながら小学生の娘と妻ともに暮らす橋本さんは、事件を受け、外出先で日本語で大声で話さないよう、娘に言い聞かせているという。

蘇州市で暮らす橋本真吾さん

「（心配している日本人は）いっぱいいます。僕自身も100％安心して娘を外に遊びに行かせられるかというと、やっぱり今までよりは懸念してしまう」

小学生の娘

「外で大きな声で友達と日本語をしゃべらないようにしたり。この間、友達と地下鉄で出かけていたんですけど、そのときに中国語では話せないことを日本語で言おうとしても、人がいっぱいいるから難しいかなって」

しかし橋本さんはこうした事件が影響し、日本人と中国人の互いの交流が途絶えることが、両国の関係をさらに冷え込ませるのではと危機感を訴える。

橋本真吾さん

「やっぱりお互いにわかり合うことが衝突を避けるために大事なことだと思うので。こういう事件をきっかけにさらに交流が途絶えてしまい、考え方に溝ができてしまうと、それが一番怖いと思います」

共産党政権が「抗日戦争勝利」の歴史を強調し、愛国心の高揚を図る“勇ましい”言葉がおどる中で、かき消されてしまいかねない冷静な声に耳を傾けたい。