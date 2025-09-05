アインシュタイン稲田直樹さん“インスタ乗っ取り”で男を逮捕…他にもスポーツ選手など17回不正アクセスか 推測しやすいパスワードに要注意！
お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さん（40）のインスタグラムのアカウントへ不正アクセスした疑いで32歳の男が逮捕された。
逮捕を受け稲田さんは「これからは同じことを繰り返さないよう、よりしっかりと対策してまいります」とコメントを発表した。
アインシュタイン稲田さん“インスタ乗っ取り”で男逮捕
お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さん（40）のインスタグラムを乗っ取った疑いで男が逮捕された。
2024年7月、稲田さんが「番組の企画」として、一般女性に性的な画像を要求するメッセージを送っているとネットで大きな騒動となっていた。
この件に、稲田さん自身は“関与していない”と強く否定し、警視庁に相談。
稲田直樹さん（40）：
自分のインスタに不正アクセスされて、女性に怪しいメッセージが送られていたことをYouTubeの配信で知ったが自分が送ったものではない。
警視庁は、稲田さんのアカウントへ不正アクセスをした疑いで久保智成容疑者（32）を逮捕した。
久保容疑者は、2024年7月から10月にかけて、稲田さんやプロスポーツ選手のインスタグラムのアカウントに17回にわたり、不正にアクセスした疑いがもたれている。
稲田さんのアカウントが乗っ取られていた期間に、女性へメッセージが送られており、警視庁は関連を調べている。
警視庁「推測できる簡単なパスワードにしないで」
逮捕を受け稲田さんは、コメントを発表。
稲田直樹 さんのXより：
僕のSNSを乗っ取っていた犯人が警察に逮捕されました。
今回の件は、セキュリティ管理を十分にできていなかったことも原因のひとつだと感じています。
これからは同じことを繰り返さないよう、よりしっかりと対策して活動してまいります。
久保容疑者は、これまでにも20代の俳優らのアカウントに不正アクセスしたとして、逮捕・起訴されていた。
アカウントを乗っ取られた人はいずれも、名前や生年月日などから推測できる簡単なパスワードを使用していたといい、警視庁は「推測しやすい簡単なパスワードにしないようにしてほしい」と注意を呼びかけている。
（「イット！」9月5日放送より）