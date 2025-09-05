吉永小百合さんとデュエットした「いつでも夢を」や「霧氷」など多くのヒット曲を歌った歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男）さんが４日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。

８２歳だった。告別式は１０日正午、東京都文京区小石川３の１４の６伝通院。喪主は妻、真由美さん。

東京生まれ。作曲家の吉田正に師事し、１９６０年、吉田作曲のデビュー曲「潮来笠（いたこがさ）」が大ヒットして一躍、スターとなった。６２年には青春歌謡「いつでも夢を」で日本レコード大賞に輝いた。

通称「吉田学校」の代表的な門下生として知られ、伸びのあるはつらつとした歌声で、同世代の西郷輝彦さん、舟木一夫さんとともに「御三家」として、アイドル的な人気も誇った。

６６年には哀感を帯びたムード歌謡「霧氷」で、２度目のレコード大賞。エレキサウンドを取り入れた「恋をするなら」（６４年）、ラテンロック調の「恋のメキシカン・ロック」（６７年）、児童コーラスを取り入れた「子連れ狼」（７１年）など次々とヒット曲を生んだ。ＮＨＫ紅白歌合戦に計１９回出場した。

俳優として映画「ひばり・橋の花と喧嘩（けんか）」（６９年）で美空ひばりと共演。認知症の母の介護生活をつづった著書「お母さんは宇宙人」はベストセラーとなった。

２０２３年に引退したが、２４年に撤回。同年１０月の能登半島地震復興支援チャリティーコンサートに出演した。今年５月にアルツハイマー型認知症を公表。歌手活動は続ける意向を示していた。