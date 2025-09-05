「頼りになる存在ですよね」「ないと困る」

【写真を見る】チーム医療の中心となる「総合診療医」はどんな人？ 現場で奔走する“何でも相談できるお医者さん”を取材

病院スタッフや患者が語るのは、近年、全国的に広がる「総合診療科」の存在です。現場で奮闘する総合診療医を取材しました。

「人そのもの」を診る医師

熊本県玉名市に2021年に開院した「くまもと県北病院」は熊本県の北部地域の医療を支える総合病院で、32の幅広い診療科を備えています。

その中の一つ「総合診療科」では、特定の臓器などを診るのではなく、患者の訴えを聞き、その人の暮らしや家庭環境、心の状態なども含めた、その名の通り「総合的に診療」します。

いわば、「人そのもの」を診る医師。その重要性について、田宮貞宏病院長はこう話します。

くまもと県北病院 田宮貞宏院長「地域医療の現実として、高齢化が進んでいて、完治しない病気をいくつも抱えている人が増えています。そこで臓器の専門家の先生の力はとても重要になるが、そこだけで解決できる問題ばかりではない」

「総合的に見る視点や、今後、生活の場に戻るときに何が必要かを視野に入れることは大事になってきますので、総合診療科のスタンスというのは、とても病院の強みになっています」

チーム医療の中心

病院では現在、5人の総合診療医が日々、患者と向き合い診療を続けています。

患者「私の場合、病名が分からなくて。どこの科に行けばいいのかもわからないので、とりあえず総合診療科でみてもらう。しっかりと診てもらっているので助かります」

総合診療科では、外来患者の問診はもちろん、入院患者の診察や救急車で運ばれてくる重症患者の対応など、業務内容は多岐にわたります。

その中で重要となるのが、ほかの診療科や職種との連携です。患者の話を聞き、必要に応じて別の医師へとつなぎます。

総合診療医 中村孝典 医長「私たちが見ても、臓器別の専門医が見ても、出せる診断結果が同じであれば、私たちがその患者を対応することによって、臓器別の専門医にしかできない診療に注力することができる。その結果、病院の機能が上がり、地域貢献につながると考えています」

消化器内科の専門医「どういう検査や治療をしたらいいか分からないときは、総合診療科の先生に相談しています」

一人の患者に様々な職種が関わる病院内で、チーム医療の中心となるのが総合診療医。ほかの部署からも厚い信頼が寄せられています。

看護部「困ったときは総合診療医の医師に相談する、という感じはありますよね」

他部署の職員「高齢者の方は症状や困ってることなどがたくさんあるので、総合診療科の医師だと、その人全体のことを考えて診療してくれる。とても助かっています」

他部署の職員「高齢者救急も多いので、総合診療科が非常に重要な診療科になってくる。経営的にも医師たちと相談しながら進めています」

総合診療科には、次世代を担う若い医師たちも活躍しています。

「身近な頼れるお医者さん」

平賀医師は、総合診療医として8年間、患者と向き合ってきました。

総合診療医 平賀円医師「分からないものの原因を突き止めて、自分たちが治療して、患者がよくなることが一番のやりがい。患者さんやスタッフからも信頼される、気軽に声をかけてもらえるような医師になっていきたい」

この病院で最年少の総合診療医、國行医師も期待されています。

國行浩平医師「人間が好きで総合診療医になったので、患者さんが良くなることが一番楽しい。なかなか良くならないこともあるが、その中でも話しあいを重ねることが大事だと思う」

患者の様々な健康問題と向き合う総合診療医は、なんでも相談できる「身近な頼れるお医者さん」です。

田宮病院長「総合診療科的な視点を持った医療人が増えれば、地域の医療がどんどん患者や住民にとって、安心して、信頼できるものになっていくのではないか」