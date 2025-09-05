元フジテレビのフリーアナウンサー内田恭子（49）が5日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。アメリカとの違いにショックを受けた日本の高校時代を振り返った。

内田は父の都合でドイツで生まれ、2〜3歳ごろ帰国。その後、父の転勤で小学校5年生から高校2年まで米シカゴで暮らした。

そして高校2年の時帰国をすると「もうひどい反抗期で。夜中に家を抜け出したりとか」と明かし、「当時はやっぱり親に自分の人生を、無理やり変えられてしまったっていう気持ちのほうが多くて。やっぱり5年半、ずっとアメリカに住んでると、感覚ももうアメリカになじんでるので。そこからいきなり、また日本の団体の独特の文化に戻ると、また、それは全然カルチャーショックどころの騒ぎではなかったので。なじめない自分にもすごくフラストレーションになったりとか。そういったものの…思春期もいろいろ重なって。まあ、ひどい子どもでしたね、私は」と振り返った。

そして「高校…日本に帰ってきて、初日。アメリカの感覚のままで行ったので。もうパーマもすごくかかってて、アイシャドーとかも真っ青に塗ったまま…。学校に行ったら、もう、みんなが、なんか、こう、清楚（せいそ）な感じでした。『恭子ちゃんって、すごいね』っていうところから入りました」と打ち明けた。

そして「日本の勉強が、もうほとんど最初はついていけなかったので。もう仕方ないって諦めて、やらなかったんですね。そしたら、周りのお友達も、例えば定期試験の前になると、『私、全然勉強してこなかった』って言うので、『あっ、大丈夫。私もしてないから』って言って。いざ、返却されると、みんないい点数なんですよ。アメリカ人は、ちょっと勉強したことを、『もう、私、一晩中勉強した』って言う、逆の文化だったので。最初はね、すごくそれでショックを受けたりもしてました」と日本での高校時代を振り返った。