¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛNHKÌ¾¸Å²°¤Ç½ä²óÅ¸¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡¡¾®¼ÇÉ÷²ÖÃåÍÑ¤Î°áÁõ¤âÅ¸¼¨
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×½ä²óÅ¸¤¬£¹·î£¶Æü¤«¤é£±£µÆü¤Þ¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î£Î£È£ËÌ¾¸Å²°ÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë£±³¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°¦ÃÎÃÏ¶è¤Ç¤Ï¾ï¤Ë£±Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¿Íµ¤Å¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤ÏÅÁÀâ¤Î²Ö³¡¡¦²Ö¤Î°æÌò¤Ç¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»£±Æ¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤«¶åÏº½õ°ð²Ù¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä½Ð±é¼Ô¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤Ê¤É¸«¤É¤³¤í¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿£±£°·î£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£·£±²óÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ä¤ê¤Î¹ÔÎó¤Ë¡¢¼¡´üÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±·î£´ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾®·ª½Ü¡Ê£´£²¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡Ê£³£²¡Ë¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âç²Ï½Ð±é¼Ô¤ÎÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ä¤ê¹ÔÎó»²²Ã¤Ï½é¤È¤¤¤¦¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÈË¿Ã½¨µÈ¤Îà¤´ÅöÃÏÊª¸ìá¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£