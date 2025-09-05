8月27日（水）より、ミスタードーナツから期間限定販売されている「さつまいもド」3種類と「くりド」2種類。

秋の味覚として大人気の“さつまいも”と“くり”ですが、それぞれどんな味がするのか？ 全種類食べてみました。

『秋のいもくり推しド合戦』全5種類

1）「さつまいもド しっとりスイートポテト」（テイクアウト205円、イートイン209円）



スイートポテトが乗っていて、ケーキのような感覚でした。生地の見た目は「ポン・デ・リング」のようですが、食べてみるともったりとした食感で食べごたえがありましたよ。

「さつまいもド しっとりスイートポテト」

2）「さつまいもド とろり濃密いもソース」（テイクアウト185円、イートイン187円）



甘いタレが全体にかかっていて、まるで大学芋を食べているかのような風味でした。“あまじゅわ”でおいしかったです。

「さつまいもド とろり濃密いもソース」

3）「さつまいもド 香ばしブリュレ」（テイクアウト205円、イートイン209円）



なんとこちら、ドーナツなのにキャラメリゼされた生地のカリカリ感も楽しめる新食感！ 「カリッ」「ふわっ」と、食べあきない1品でした。

紙袋から出すと、全体にカリカリ部分が。ツヤツヤしていておいしそうに見えるとともに、お花のようなかわいさがありました。

「さつまいもド 香ばしブリュレ」

お花のようにかわいい見た目

4）「くりド マロンホイップ＆ハニー」（テイクアウト237円、イートイン242円）



食べた瞬間、くりの香りが一気に口のなかに広がりました！ サクサクとした軽めの生地なので、あっという間に食べられます。

中には、焼きぐり風味のマロンホイップが入っています。

「くりド マロンホイップ＆ハニー」

焼きぐり風味のマロンホイップ入り

5）「くりド エンゼル＆マロン風味チョコ」（テイクアウト237円、イートイン242円）

しっとりした生地で食べごたえ抜群。マロン風味のチョコは表面だけのコーティングというわけではなく、チョコらしさを感じられる味わいなのでチョコ好きもたまらないのではないでしょうか。

中のホイップクリームはほどよい甘さで、バランスよく楽しめました。

「くりド エンゼル＆マロン風味チョコ」

ホイップクリームはほどよい甘さ

さて、ミスドから新発売された「秋のいもくり推しド合戦」全5種類を食べてみましたが、私はずばり、「くりド推し」でした！ まだまだ暑い日々ですが、“いも”や“くり”の風味でひと足早く秋を感じてみては？

（文＝島元綾香）