元AKB48大西桃香、水着姿のオフショット公開「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】元AKB48の大西桃香が5日、自身のInstagramを更新。「ヤングマガジン」（講談社）のオフショットとして水着姿を公開した。
【写真】元AKBメンバー、ビキニ姿披露
大西は「なんかインスタ載せたいなと思ってデータフォルダ見てたらヤングマガジンさんのオフショ見つけました」とコメントし、プールサイドで浮き輪と一緒に撮影された水着姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美しい」「夏らしくて素敵」「癒される」「プールが似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKBメンバー、ビキニ姿披露
◆元AKB48大西桃香、水着姿のオフショット公開
大西は「なんかインスタ載せたいなと思ってデータフォルダ見てたらヤングマガジンさんのオフショ見つけました」とコメントし、プールサイドで浮き輪と一緒に撮影された水着姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美しい」「夏らしくて素敵」「癒される」「プールが似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】