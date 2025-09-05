“YouTube登録者数日本一”ISSEI、ガーナ貧困地域撲滅活動スタート「夢と希望を与えられたら」現地にも訪問
【モデルプレス＝2025/09/05】日本一のYouTubeチャンネル登録者数6600万超の動画クリエーター・ISSEI（いっせい）が、ガーナの貧困地域撲滅を目指す活動をスタート。9月5日に地域還元型のYouTubeアカウント「AGBOGBLOSHIE STARS」にて、ガーナの首都アクラにある貧困地域・アグボグブロシーを訪れた際の動画を公開した。
ISSEIは「大阪・関西万博」で廃ペットボトルを再利用した作品「ミドルクラゲ“海月”」を発表したアーティストの長坂真護氏と協力し、西アフリカに位置するガーナの貧困地域撲滅を目指す活動をスタート。活動の第1歩として、ガーナの首都アクラにある貧困地域・アグボグブロシーを訪れた際の動画を初投稿した。
投稿された動画のタイトルは「May the environment in Agbogbloshie improve.」。アグボグブロシーの住人たち、長坂氏がガーナに設立したMAGO MOTORS LTD、ISSEIの3者が「この場所をゴミ一つない綺麗な街にしたい」という願いを共有し、廃棄物が堆積する街並みを緑へと変えていく物語が描かれている。
YouTubeアカウント「Agbogbloshie stars」は今後、非言語コメディやエンタメ（遊び企画）など見ている人の気持ちが安らぐような動画が投稿される予定。ISSEIのショートムービーは言語をほとんど使わずに表現するため5歳の子どもから大人まで幅広い年齢層の人々に見てもらうことが可能となっている。
ISSEIは「『Agbogbloshie stars』は私が開設・運営しますが、収益の50％を雇用・教育・環境整備に還元します。現地のクリエイターが主役となり、やがてこの街から憧れられるスターやヒーローが生まれる-そんな循環を目指し、アグボグブロシーに夢と希望を与えられたらと思っています。売上が立たないうちは、すべての費用を私自身が負担します。持続的な仕組みに育つまで責任を持ち、現地と一緒に基盤を築いていきます」と並々ならぬ決意を語っている。（modelpress編集部）
