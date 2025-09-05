ÃæÅç·ò¿Í¡ÖÆ±¤¸N¤ÎÀèÇÚ¡×¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î¡Ö½é¤´ÈÓ¡×¿ÆÌ©¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/05¡Û²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬9·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNissy¡ÊÀ¾ÅçÎ´¹°¡Ë¤È½é¤á¤Æ¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡õÀ¾ÅçÎ´¹°¡ÖÁÇÅ¨¤Ë»£¤ì¤¿¡×µ¢¤êÆ»2¥·¥ç¥Ã¥È
ÃæÅç¤Ï¡Ö¡ô¤Ë¤Ã¤·¡¼ÀèÇÚ¡ôÆ±¤¸N¤ÎÀèÇÚ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÀ¾Åç¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡Ö¡ô¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ô¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ô¿§¡¹Ê¹¤±¤Æ¡ô¤¤¤ä¤Û¤ó¤È¤Ë¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡ô¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¡ôÃËµ¤¸åÇÚ¤Ê¤¬¤é¤«¤Þ¤·¤Æ¤¹¤¤¤ä¤»¤ó¡ô¼¡¤Ø¤ÎÉúÀþ¤Ç¤´¤¶¤¤¤ä¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¾Åç¤â¡Ö¡ô½é¤´ÈÓ¡ô¿©»ö¤òÍê¤à¤³¤È¤¹¤éËº¤ì2»þ´Ö¤Ö¤ÃÂ³¤±¤Î²ñÏÃ¡ôÅ¹°÷¤µ¤ó¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ô¤½¤Î¸å¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¡ôÈà¤ÏºÇ¹â¤Îµ¤¸¯¤¤²°¤µ¤ó¡ô»ä¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤Èµ¤¤ò´Ë¤á¤Æ¤Í¡ô¤·¤«¤â¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÇÈà¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ËÔú¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ôÃËµ¤¥±¥ó¥Æ¥£¡ô¼¡²ó¤Ï»ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ñ·×¤ÎºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¡ôµÇ°¼Ì¿¿¡ô»£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡ô¥¥å¥ó¡ô¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿µ¢¤êÆ»¤Ç¥Ñ¥·¥ã¡ô°Õ³°¤ÈÁÇÅ¨¤Ë»£¤ì¤¿¤Î¤Ç¡ô¶¦Í¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÃæÅç¤Ï2·î23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ2·î19Æü¡¦20Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾Åç¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖNissy Entertainment ¡ÈRe:10th Anniversary Final¡É BEST DOME TOUR¡×¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖNÀèÇÚ¤À¡×¤ÈÀ¾Åç¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¹ÔÆ°¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â´éÌÌ¹ñÊõ¡×¡ÖÀ¼½Ð¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡õÀ¾ÅçÎ´¹°¡ÖÁÇÅ¨¤Ë»£¤ì¤¿¡×µ¢¤êÆ»2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÃæÅç·ò¿Í¡¢À¾ÅçÎ´¹°¤È½é¤´ÈÓ¤Ø
ÃæÅç¤Ï¡Ö¡ô¤Ë¤Ã¤·¡¼ÀèÇÚ¡ôÆ±¤¸N¤ÎÀèÇÚ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÀ¾Åç¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡Ö¡ô¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ô¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ô¿§¡¹Ê¹¤±¤Æ¡ô¤¤¤ä¤Û¤ó¤È¤Ë¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡ô¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¡ôÃËµ¤¸åÇÚ¤Ê¤¬¤é¤«¤Þ¤·¤Æ¤¹¤¤¤ä¤»¤ó¡ô¼¡¤Ø¤ÎÉúÀþ¤Ç¤´¤¶¤¤¤ä¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¡ôµÇ°¼Ì¿¿¡ô»£¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡ô¥¥å¥ó¡ô¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿µ¢¤êÆ»¤Ç¥Ñ¥·¥ã¡ô°Õ³°¤ÈÁÇÅ¨¤Ë»£¤ì¤¿¤Î¤Ç¡ô¶¦Í¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÃæÅç¤Ï2·î23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ2·î19Æü¡¦20Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾Åç¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖNissy Entertainment ¡ÈRe:10th Anniversary Final¡É BEST DOME TOUR¡×¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖNÀèÇÚ¤À¡×¤ÈÀ¾Åç¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÃæÅç·ò¿Í¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¹ÔÆ°¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â´éÌÌ¹ñÊõ¡×¡ÖÀ¼½Ð¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û