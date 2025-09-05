ワイドよりこっちかも！【ユニクロ】40・50代の制服にしたい♡「美シルエットパンツ」

ワイドパンツが定番といえる存在になった今、 次に注目しておきたいのが【ユニクロ】の「美シルエットパンツ」。脚をすらりと見せるフレアシルエットが、スタイルアップとトレンド感を両立してくれる予感。いつものコーデに投入するだけで、新鮮な印象へとシフトしてくれそうです。実際の着こなしも紹介しているので、ワードローブの更新にぜひチェックしてみてください。

フレアパンツでマンネリコーデをアップデート

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\3,990（税込）

フレア位置を高めに設定していることで「ひざ下が長く見える」（公式サイトより）シルエットを可能にしたフレアパンツ。伸びの良いストレッチ素材で動きやすく、シワにもなりにくいので気負わず穿けるのもうれしいポイントです。カラバリの一つであるダークブラウンは、ベージュやブラックなどのベーシックカラーはもちろん、ピンクやブルーとの相性も良さそう。ロンTやジャケット、シャツなど幅広く活躍する予感です。

フレアパンツで大人シンプルも新鮮に

@sachi12011119さんは、シンプルにロングシャツとフレアパンツを合わせたシンプルコーデを披露。ベーシックなシャツスタイルも、ボトムスをフレアパンツにすることでグッと新鮮な印象に。シャツは軽やかなシアー素材を選び、抜け感のある大人カジュアルに仕上げています。深みのあるブラウンはベージュやホワイトとの相性も良く、品のある雰囲気に導いてくれるはず。サンダルとバッグをトーンの異なるブラウンでまとめれば、ワンランク上の洗練された着こなしに。

フレアシルエットとセンタープレスできれいめに決まる

【ユニクロ】「スリムフレアトラウザージーンズ」\4,990（税込）

センタープレスが施されたフレアトラウザージーンズは、デニム素材のカジュアルさときちんと感を兼ね備えたアイテム。こちらも公式サイトで「ひざ上から始まるフレアで脚が長く見える」と紹介されていて、美脚シルエットが期待できるはず。濃いネイビーを選べば、ジーンズのカジュアル感をほどよく抑えてきれいめな印象に。大人カジュアルからきれいめスタイルまで、いろいろなコーデを楽しめそう。

ワントーンでまとめればこなれ感アップ

コンパクトな丈感のブラックカーデをトップス風に着こなし、フレアトラウザージーンズを合わせたワントーンコーデ。あえて同系色でまとめることで、ジーンズのカジュアル感がほどよく抑えられ、知的で洗練された印象に。@hina_wear123さんも「スタイル良く見えると人気」とコメントしていて、センタープレスとフレアシルエットで脚長効果も。カーデのボタンはあえて一番下だけ開けて、ヘルシーな肌見せをするのがこなれ感を出すポイントかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@sachi12011119様、@hina_wear123様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase