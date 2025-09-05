羊蹄山を望む絶景露天風呂とサウナ！ゆころ温泉

拓洋は、北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふに、高級公衆温泉施設「ゆころ温泉」を2025年9月8日にプレオープンします。

ゆころ温泉

プレオープン日： 2025年9月8日

所在地 ： 〒044-0089 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ2条163-53

設計 ： 中山眞琴氏(株式会社中山眞琴アーキテクツ)

建築 ： 株式会社中山組

設備 ： 羊蹄山を望む露天風呂、サウナ他

羊蹄山の雄大な景色を一望できる露天風呂と、心身を癒すサウナを備え、訪れる皆様に非日常の癒しと感動を提供します。

「ゆころ温泉」は、著名な建築家である中山眞琴氏(株式会社中山眞琴アーキテクツ)が設計を手がけ、伝統的な日本の温泉文化と現代的なデザインが融合した、高級感あふれる空間となっています。

特に、羊蹄山を真正面に捉えることができる露天風呂は、四季折々のニセコの自然美と一体となるような、格別な入浴体験をお約束します。

この地は、かつて地域に親しまれていた温泉施設があった場所であり、同社がその土地を購入し、古くから湧き出る源泉をそのまま活かして「ゆころ温泉」として再生することとなりました。

歴史ある源泉の恵みを引き継ぎながら、新たな息吹を吹き込むことで、地域の新たなランドマークとして、そして国内外からの観光客の皆様にとって忘れられない滞在となることを目指します。

温泉風景

「私たちは、ニセコの豊かな自然の中で、最高級の癒しとくつろぎを提供できることを大変嬉しく思います。

中山眞琴氏による唯一無二のデザインと、古くから受け継がれる良質な源泉の組み合わせは、まさに『ゆころ温泉』の最大の魅力です。

皆様のお越しを心よりお待ちしています。

」と、ゆころ温泉総支配人・中川隆吾は述べています。

「ゆころ温泉」は、ニセコの新たな魅力を創造し、訪れるすべての人々に心身のリフレッシュと感動的な体験を提供していきます。

リラクゼーションエリア

脱衣スペース

特徴 ： 閉業した温泉施設の源泉をそのまま活用し再生、

源泉を利用した床暖房とロードヒーティング、

地盤から採掘された岩石を外壁に利用

