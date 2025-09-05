子どもたちに最高の夏の思い出を！虹(ナナイロ)だんらん食堂

「ナナ子イロ食堂」と「滝川だんらん食堂」が合同開催する体験型食育イベント「虹(ナナイロ)だんらん食堂」を愛知県・篠島の人気アウトドアスポット「篠島デューテラス」で開催します。

虹(ナナイロ)だんらん食堂

開催日 ： 2025年9月14日(日)

時間 ： 虹だんらん食堂 11:00〜17:00(受付 10:00〜)、

打ち上げ花火大会 19:00〜19:30

会場 ： 篠島デューテラス

所在地 ： 愛知県知多郡南知多町篠島字浦磯1-1

参加費 ： 大人 1人 9,000円(税込)、

子ども(高校生以下) 無料

※2時間飲み放題付 ※定員になり次第受付終了

アクセス： 名鉄河和駅徒歩5分の河和港から高速船、

または師崎港(南知多町)より高速船で篠島港へ、

篠島港から徒歩3分程度。

後援 ： 篠島観光協会

今回で3回目を迎えるこのイベントは、子どもたちに食事を提供する場としての「子ども食堂」の枠を越え、名古屋近郊の子どもたちと、篠島の子どもたちが触れ合い、心を通わせる大切な交流の場を作りたいという思いからはじまり、昨年開催時は大人を含め約200名が参加しました。

過去開催の様子1

そして今回の「虹だんらん食堂 vol.3」では新しい体験型の催しが満載！食育の一環として子どもたちが力を合わせて作るカレー調理に加え、世界にひとつだけのオリジナルトートバッグ作り、篠島漁業組合青年部のご協力のもとできる貴重な漁師体験、巨大シャボン玉づくり、屋外カラオケ大会などなど、一日を通して楽しめる企画が盛りだくさんとなっています。

過去開催の様子2

過去開催の様子3

過去開催の様子4

さらに19:00ごろからは夜空を彩る「打ち上げ花火」も！2025年の夏を締めくくるイベントとして、篠島で行われる「虹だんらん食堂 vol.3」にぜひご家族やご友人同士で参加してください。

子どもはもちろん、大人も楽しく過ごせる一日となるでしょう。

(大人は9,000円(税込)/1人、飲み放題付き、高校生以下は無料)

