ジョルジオ・アルマーニが死去 91歳
イタリアを代表するファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニさんが亡くなった。91歳だった。
【写真】芦田愛菜、「日本アカデミー賞」アルマーニのドレス姿に絶賛の声「聡明で美しい」「綺麗な女性に」
CNNによると、現地時間9月5日、アルマーニ・グループが「従業員や協力者から、敬意と称賛を込めてイル・シニョール・アルマーニと呼ばれていた彼が、愛する人達に囲まれて安らかになくなりました」と声明を発表したそうだ。
「本社において、我々は常に、家族の一員であると感じていました。本日我々は、ビジョンと情熱、献身をもってファミリーを築き、育ててくれた彼の遺した大きな穴を感じ、悲しみに沈んでいます。しかし、アルマーニ氏とともに働いてきた我々従業員と家族は、彼の精神を受け継ぎ、彼が築いてきたものを守り、敬意と責任、愛を胸に、会社を彼の記憶に残るまま未来へとつないでいくことを誓います」と続けた。
1934年、北イタリアのピアチェンツァに生まれたアルマーニは、医学を学び、軍務についた後、ファッションの世界に転身。1975年に自身の名前を冠したブランドを設立し、コングロマリットが支配する現在のラグジュアリー業界において、単独株主の座を守りとおした。
彼は今年6月、ミラノ・ファッション・ウィークで開催されたショーを、キャリアをスタートさせてから初めて欠席。当時同社では、「自宅療養中」であると声明を出したものの、詳しい健康状態については公表していなかった。
