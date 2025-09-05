工藤静香、描いた“絵画”に絶賛の声「素敵すぎる」「壮大で感動」「心が洗われる」 二科展入選経験も
歌手の工藤静香が、5日にインスタグラムを更新。自身が描いた絵画を披露すると、称賛の声が多数寄せれた。
【写真】工藤静香、描いた“絵画”が「素敵すぎる」「壮大で感動」 過去作も（10枚）
国内有数の公募展である「二科展」にも入選している工藤。SNSでは度々、自身の作品を公開しており、その美しさに驚きのコメントが多数寄せられている。
今回は青が印象的な作品を投稿。作品のイメージを「心に波立ちが生じ、安らぎが遠のく時でも 静かに落ち着きを取り戻し、信念を胸に一歩一歩進む姿。その中で日々必要な集中力、内に秘めて積み重ねてゆく力」と明かした。ファンからは「素敵すぎる」「壮大で感動」「心が洗われる」などのコメントが集まった。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
