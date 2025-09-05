工藤静香、ソロショット　※「工藤静香」インスタグラム

　歌手の工藤静香が、5日にインスタグラムを更新。自身が描いた絵画を披露すると、称賛の声が多数寄せれた。

　国内有数の公募展である「二科展」にも入選している工藤。SNSでは度々、自身の作品を公開しており、その美しさに驚きのコメントが多数寄せられている。

　今回は青が印象的な作品を投稿。作品のイメージを「心に波立ちが生じ、安らぎが遠のく時でも　静かに落ち着きを取り戻し、信念を胸に一歩一歩進む姿。その中で日々必要な集中力、内に秘めて積み重ねてゆく力」と明かした。ファンからは「素敵すぎる」「壮大で感動」「心が洗われる」などのコメントが集まった。

■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。

