武田玲奈、サラツヤ“美髪”の近影に絶賛続出「パーフェクト」「いわき市の誇りです」
女優の武田玲奈が、5日に自身のインスタグラムを更新。美しい髪の近影を公開し、ファンから絶賛が相次いでいた。
【別カット】髪もスタイルも美しすぎる武田玲奈（ほか5枚）
武田玲奈は4日に都内で行われた『「髪にドラマを。」Hair Empowerment Award 2025』授賞式に登場。【俳優部門】を受賞した。授賞式後にはインスタグラムを更新し「『「髪にドラマを。」Hair Empowerment Award 2025』【俳優部門】受賞させて頂きました つるりんちょで美髪目指し続けます」と授賞式からオフショットを公開。ツヤツヤサラサラな黒髪が美しい彼女がトロフィーを掲げたり、様々なポーズをカメラに披露したりする様子が収められている。
コメント欄でもファンから「おめでとうございます いわき市の誇りです」「バリ可愛いか〜おめでとう」「パーフェクト」など、お祝いや称賛の声が上がっていた。
引用：「武田玲奈」インスタグラム（@rena_takeda）
