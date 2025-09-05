リラクシーなシルエット！YANUK「GINA」

「YANUK(ヤヌーク)」はこの秋、新たにストレートデニムが2型発売します。

YANUK「GINA」

発売日 ：2025年9月18日(木)

特集ページ公開日：2025年9月11日(木)

販売先 ：YANUK直営店／YANUK ONLINE STORE

ゆるっとラフに穿くのがムードの中、腰で楽しむ大人の抜け感デニム。

リラクシーなシルエットが心地よいミッドライズのバギーストレート“MARY”(メアリー)と、同じくミッドライズのストレートデニム“GINA”(ジーナ)。

■MARY(メアリー) -バギーストレート-

いま注目が集まるミッドライズの股上とクロッチ(股下部分)が落ちていることにより、ゆるっとした新鮮なバランス感をもたらしてくれるバギーストレートの“MARY”(メアリー)。

脚のラインを拾わず、ストンと落ちるワイドシルエット。

腰まわりはゆったりに仕上げ、腰から裾まで流れるように落ちるIラインシルエットによって大人が穿きやすいラフなムードで穿くことができます。

MARY／57161021 OTB／33,000円／21-27inch

■GINA(ジーナ) -ストレート-

腰まわりをすっきりとしたミッドライズの股上に、脚をまっすぐ見せるレッグラインが特徴のストレートシルエット“GINA”(ジーナ)。

太すぎず細すぎない絶妙なゆとり感でモダンに落とし込まれたストレートシルエットは、カジュアルにもキレイめにも合わせやすく、様々なコーディネートで活躍してくれる万能シルエット。

GINA／57161032 HBL／31,900円／21-27inch

