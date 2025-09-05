この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイが断言「罰より愛情を！朝起きない子にはプラスの動機づけを」

YouTubeチャンネルで活躍する思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【朝起きない子ども】声をかける？放っておく？元教師が正しい対応を解説！」と題した動画を公開した。動画の中で道山氏は、朝なかなか起きられない子どもへの接し方について、親が取るべき具体的なアプローチや注意点を語っている。



動画冒頭、道山氏は「なかなか朝、子供が起きないと。その結果、学校やフリースクールなどの遅刻が増えているという状態だと思うんですけど、これは良くないサインですよね」と指摘。そのまま放置すると引きこもりや不登校につながるリスクが高まるため、「早めに対応していかないといけません」と警鐘を鳴らした。



朝起きられない要因として道山氏が挙げたのは、「愛情バロメーターの低下」「フリースクールでの人間関係トラブル」「つまらないという感情」の3つ。特に「お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターという数値が上がる」ことで、子どもの気力が湧き朝起きやすくなると解説。そのため、「愛情バロメーターを上げて、原因を解決していく」ことが大切だと述べた。



具体策として「子供の要求をできるだけ聞く」「嫌がることをやめる」「フリースクールの先生に相談」など、親ができる3つのステップを紹介。「例えば、好きな料理を作ってあげたり、話を聞いてあげたり、一緒にゲームをしてあげたりとか。こういうことをしてあげると、子供は親の愛情を感じるんですよね」と語りかけた。



また、「罰を与える」対応については明確に否定。「起きられなかったら罰を与えるっていうのは、本来ね、行きたくないっていう気持ちがあるのを、無理やり行かせるために罰を与えているわけじゃないですか。だから、そういう意味で、こういうことをやっても、そもそも行きたいって気持ちになっていないので、いずれ行けなくなりますよね」と自身の考えを述べた。逆に「朝、起きたくなるような、豪華な朝食を作ってあげるとか、そっち、プラスのね、動機づけをしていった方がいいかなと思います」と、前向きな対応を推奨している。



最後は「根本的な原因を解決していくようにしてください」と締めくくり、お子さんが朝気持ちよく起きられるようになるための親のサポート姿勢こそが重要だと強く訴えた。