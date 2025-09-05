ゴッドパックの人！『アストポケポケ』、発想力が光るアニメーション動画に注目の『テコまる』をご紹介します。

ゴッドパックの人！ 『アストポケポケ』

『最新弾のゴッドパックがヤバすぎるww #ポケカ #ポケポケ #ポケモン #pokepoke』

――まずは自己紹介をお願いします

アストさん：「ポケポケ（Pokémon Trading Card Game Pocket）というゲームを主に実況しているゲーム実況者になるんですけど、ほとんどの活動はショート動画をメインとして今はやっています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

アストさん：「めちゃくちゃ昔からYouTubeを見るのが好きで、本当は実写動画を見るのが好きなんですけど、ゲームの方が手軽に始められるかなと思ってゲーム実況を始めました。ずっと好きなYouTuberは『はじめしゃちょー』さんですね。実写もゲームもやられていて『自分の好きなことをやられているスタンス』が好きですね。その影響もあってか、ゆくゆくタイミングがあれば実写とかもやってみたいなと思ってます！」

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

アストさん：「おすすめは『最新弾のゴッドパックがヤバすぎるww』というタイトルの動画です。ゴッドパックの紹介動画ですが、チャンネルで初めて『100万再生』を突破した動画になっていて『これを軸にやっていける』と思った動画になります。ずっと続いてるジャンルの動画なので、これを知ってもらうことで、これからの動画もより知ってもらえると思うのでおすすめします！

ゴッドパックが当たらない悔しさで作ろうと思ったことがきっかけです。自分と同じ境遇の方も多いと思っているんですが、Xではゴッドパックが当たっている方も多かったので、その画像をまとめてYouTubeで投稿しました。ツッコミとか感想をいれることでより面白さを引き出して、僕のことを知ってもらおうと思い、その方向性でやりましたね」

最新弾のゴッドパックがヤバすぎるww #ポケカ #ポケポケ #ポケモン #pokepoke

https://www.youtube.com/shorts/IRlAY1RRlVI?feature=share



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

アストさん：「ポケポケやっている方これから始める方、ゴッドパック当たった方は僕にDMください！」

ポケポケに関する動画を投稿し続ける、アストさんの動画をこの機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『アストポケポケ』

https://www.youtube.com/@アストポケポケ

Xのアカウント『アスト-AST-ゲーム実況【ポケポケ】』

https://x.com/astinradio

発想力が光るアニメーション動画に注目の『テコまる』

『誤射ドレッシングを避けるヤツら』

――まずは自己紹介をお願いします

テコまるさん：「YouTube等に様々な動画をアップロードしている『テコまる』と申します。3Dの変な動画が人気です。絵や音楽も頑張っています。よろしくお願いします」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

テコまるさん：「元々絵やアニメーションを作るのが趣味で、それを活かした二次創作をネットにあげたらバズったので嬉しくなり、その流れで今日まで活動を続けています」

――いちばんおすすめの動画は何ですか？

テコまるさん：「おすすめの動画は『誤射ドレッシングを避けるヤツら』です。『小袋ドレッシングの開封時に中身が飛び散ってしまう』というよくある現象から色々な連鎖が起こっていく動画です。

この『あるあるな現象から突飛な展開に突入する面白さ』については日常生活でも常に考えていて、最近の動画にも活かされていると思います。その他、3D映像技術を養う起点にもなりました」

誤射ドレッシングを避けるヤツら

https://youtube.com/shorts/yAILDElgOPU?si=eTXjHXftKzM5-Quh



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

テコまるさん：「何も考えず数分でサクサク見れる動画が多いので、気軽にチャンネルを覗いてみてください！ 楽しんでもらえるように、質の高い動画づくりを頑張ります！」

アニメーション動画を投稿し続けるテコまるさんの活動について、今後も目が離せません！

YouTubeチャンネル『テコまる』

https://www.youtube.com/@tecomalu

Xのアカウント『テコまる』

https://x.com/tecomalupepepe

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島