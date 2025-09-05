雀（風間俊介）、同期の娘を子守り→慶司（庄司浩平）への想い向き合うことに『40までにしたい10のこと』第10話【あらすじ】
俳優の風間俊介が主演するテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の第10話が、きょう5日に放送される。
【場面カット】同期に抱き寄せられ驚く雀（風間俊介）
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司浩平が演じる。
第10話のタイトルは「おうちでBBQ！」。雀が、同期であり友人の黒木啓介（平子祐希）とバーベキューをすることになる。縁側で神妙な表情で話し合う鈴木と黒木など、2人の関係性をうかがわせる場面カットが解禁された。
■第10話あらすじ
慶司との関係に自信が持てなくなっていた雀。黒木からバーベキューに誘われ気分転換に黒木家を訪ねることに。ひょんなことから3人の娘たちの子守りを任され、おままごとやゲームに奮闘。娘たちから結婚や子どもの事を無邪気に問いかけられ、思わず返答に詰まる雀。家庭と仕事を懸命に支える黒木を目の当たりにし、その覚悟に触れた雀は、慶司に対する自分の想いに向き合いはじめるが…。
