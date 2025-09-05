くふうハヤテの田中健二朗が5日、ちゅ～るスタジアム清水で会見を開き、今シーズン限りでの現役引退を発表しました。



（田中投手コメント）

「このたび、わたくし田中健二朗は今シーズンをもちまして現役引退を決めました。18年間応援していただき本当にありがとうございました。」



田中投手は高校時代、常葉菊川のエースとして2007年春のセンバツで優勝。





その夏の甲子園でもベスト4まで導き高校生ドラフト1位指名で横浜（現DeNA）に入団。横浜、DeNAで16年間プレーしました。2016年には球団初のクライマックスシリーズ出場に大きく貢献。2023年オフに戦力外となるとNPB12球団の復帰を目指し昨シーズンから、くふうハヤテでプレー。今シーズンは、ここまで31試合に登板し、3勝0敗3セープ、防御率2.08の成績を残しています。引退を決意した理由について田中投手は・・・、（田中投手コメント）「今シーズンNPB12球団に復帰できなければ引退しようと決めてシーズンにのぞみました。全力で1試合1試合戦ってきたのですが、6月22日のソフトバンク戦で大量失点を喫して、そこで「引退」の2文字が頭をよぎりました。7月31日の移籍の期限を迎え、心の整理がつき、球団に引退の報告をさせてもらいました」会見の途中には、横浜、DeNAでともに戦った石川雄洋さん（清水町出身）と梶谷隆幸さんがサプライズで登場し田中投手をねぎらいました。会見の最後で、田中投手は、「18年間のプロ野球人生を本当に幸せな野球人生だった」と振り返りました。