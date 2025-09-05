◇フィギュアスケートISUチャレンジャーシリーズ（CS）木下グループ杯第1日（2025年9月5日 関空アイスアリーナ）

男子SPが行われ、ケガを押して出場した山本草太（MIXI）は84・98点をマークした。

「イエスタデイ」に乗って演技を披露し、ジャンプは全て着氷。最後まで気持ちを込めて滑りきり、観衆のスタンディングオベーションで称えられた。

「本番の3〜4時間前まで出るか出ないかを相談していて、周りは全員が“出ないでいい”と。でも、僕に強い気持ちがあったので。“出たいです”と伝えました」

約1週間前にフリップを跳んだ際に転倒して右腰を強打。前日4日の公式練習後には「ヘルニアになってしまって…」と明かしていたが、現地でも医師に診察をしてもらい「そういう（ヘルニア）感じではなくて。悪化したらそういう症状が出るような、腰痛のような形」だったという。

それでも、痛みがある中で懸命の治療を施し、周りの反対を押し切って氷の上に立った。山田満知子コーチからも「お勧めはしない」と言われながらも、最後は「草太が出るなら応援するよ」と言葉をかけられた。

7日にはフリーの演技に臨む。