オシャレなだけじゃない！ “個性派モデル”もたくさんあった「キューブ」

個性的なデザインと広い室内空間で、かつて人気を博したコンパクトカーの日産「キューブ」。特に2002年に登場した2代目以降の人気は絶大で、2020年に3代目モデルが絶版になってからも、多くのファンから支持されています。

ところで、歴代のキューブには“変わり種”ともいえる、きわめてユニークな特別仕様車が数多く存在しました。今回は、そのなかでも強い個性を放っていたモデルを紹介します。

実は一番「突き抜けた」モデルが多かった初代

初代キューブは「アソブ、ハコブ、キューブ。」のキャッチコピーをひっさげ、1998年に発売。ベースとなったのは2代目「マーチ（K11型）」で、「コンパクトでハイトなワゴン」をうたったモデルでした。

以降の世代と比べると、初代キューブの外観デザインはシンプルで、一見すると地味な印象も受けます。しかし意外なことに、初代は歴代で最も“個性派ぞろい”な世代でもあります。

なかでも有名なのが、発売年の末に設定された期間限定特別仕様車の「イエローバージョン」です。このモデルは、日産の関連会社だったオーテックジャパン（現・日産モータースポーツ＆カスタマイズ）が手掛けた1台で、鮮やかなイエローのボディカラーが特徴でした。

しかし、このイエローバージョンで最も個性的だったのは専用のオーディオです。なんと、ヘッドユニットは黄色のスケルトンタイプとされていました。これは当時加熱していた“スケルトン・ブーム”に反応した企画でしたが、黒基調のオーソドックスなインテリアに組み込まれた、イエロースケルトンのオーディオは独特なミスマッチ感があり、今もコアなファンの間で話題となっています。

一方、有名アウトドアブランドである「コールマン」や「サロモン」とのコラボモデルも存在しました。これらは日産の他のモデルでも展開され、キューブ独自のバリエーションではありませんでしたが、専用カラーの内装や電源コンセントなどの特別装備を採用し、レジャーを楽しむ人々のニーズに応えました。

また、モデル末期の2001年には“ハイパワーなグレード”のキューブも追加されています。それが「α（アルファ）シリーズ」というモデル。このグレードは1.3リッターの直列4気筒エンジンをチューンナップし、ノーマルの85psから101psへと大幅にパワーアップしていました。それでいて外観は通常のキューブとほぼ変わらず（エアロパーツを備えた「ライダーα」も存在）、見た目と性能のキャップが激しいモデルでした。

「キューブとの魅力的な暮らし」を数多く提案した2代目

キューブは2002年にフルモデルチェンジして2代目が登場。スタイリングはよりスクエアなフォルムとなり、左右非対称のリアゲートなどを持つ魅力的なデザインへと進化しました。



好評を博した2代目キューブの「＋CONRAN（プラス コンラン）」（画像：日産自動車）



初代では奇抜さやレジャー需要、速さなどマルチな方向性を追求していたキューブですが、2代目は秀逸な内外装デザインが支持を集めたこともあり、派生モデルの展開は言わば、「キューブのある暮らし」の魅力を強調する方向へシフトしていきました。

その代表例のひとつが、2004年に追加された「＋CONRAN（プラス コンラン）」シリーズです。これはイギリスの有名インテリアブランドである「ザ・コンラン」とのコラボモデルで、内外装カラーのトータルコーディネートをはじめ、アルカンターラ生地を用いた専用シートなど、さりげなくも上質な仕上がりとなっていました。

プラス コンランは、キューブおよび3列シート仕様の「キューブキュービック」に設定され、大きな反響を呼びました。好評を受け、2006年には第2弾となる「Plus CONRAN」も登場するとともに、「マーチ（3代目、K12型）」やミニバンの「ラフェスタ」にも拡大設定されました。

また、専用オーディオや内装トリムを装備した「Music room（ミュージックルーム）」や、日本の四季をテーマに内装をコーディネートした「Art room（アートルーム）」といった特別仕様車もラインナップされました。これらのモデルは運転そのものだけでなく、“車内で過ごす時間の豊かさ”にこだわったモデルといえるでしょう。

絶版になってからも動きが加速中！ 3代目キューブ

2008年、デザイン自体はキープコンセプトとしつつ、ボディサイズを一回り拡大した3代目キューブがデビューしました。この世代の特別仕様車は、リラックスできるインテリア空間を演出したモデルが多い印象でした。

特に、2011年に発売された「こもれびグリーンセレクション」や、北欧の漁師小屋を改造したコテージである“ロルブー”から着想を得て2013年にリリースされた「ロルブーセレクション」は、カラーパターンや表皮素材にこだわった専用シートなどを装備。まるでリビング空間のような居心地の良さを実現していました。

また、3代目キューブは2020年に生産を終えた後も日産から時折スポットが当てられています。2023年の「東京オートサロン」では、3代目キューブの中古車をレトロ風にリノベーションした「CUBE Refreshed & Retro CONCEPT」というモデルが出品され、話題に。翌2024年1月には市販バージョンとして、認定中古車の「CUBE Retro Renovation」が奈良日産での限定モデルとしてトライアル販売されました。

さらにキューブ自体ではないものの、2025年8月に先行公開された新型「ルークス」は“キューブ風”のルックスをまとい、大きな反響を呼んでいます。SNSではキューブの復活を望む声も多く見られました。