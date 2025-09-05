YouTubeチャンネル「パンナちゃんねる」で紹介されたのは、甘えん坊さんのワンコのお姿。大好きな飼い主さんとは片時も離れたくなくて…？そのいじらしい姿には「愛されてますね」「可愛いストーカー♡」「忠犬の鏡！」など絶賛の声が寄せられました。

【動画：家の中なのに…何が何でも飼い主のそばにいたい犬→大好きが伝わる『愛おしすぎる行動』】

おもちゃ遊びをしていても…？

ミニチュアダックスフンドの「パンナ」ちゃんは2021年生まれの女の子。先住犬である同じダックスの「シンバ」くんと一緒に暮らしています。

とある日、おもちゃ遊びをするパンナちゃんを横目におトイレに立った飼い主さん。すると『どこ行くの？』とすかさず現れたパンナちゃんは、用を済ませた飼い主さんを『おかえり』とお出迎え！その当たり前感からいつもの日常であることが容易に想像できます。

お家の中でもいつも一緒

続いて洗濯物を置きに部屋を移動すると、これまた至極当然のように後をついてくるパンナちゃん。このときは、シンバくんも一緒だったとか。

パンナちゃんは飼い主さんのひっつき虫のようで、家の中であっても必ず後追いをし、つぶらな瞳で見つめてくるといいます。可愛いひっつき虫さんには飼い主さんもお手上げの様子。

可愛いひっつき虫さん♡

シンバくんを撫でているとすぐにパンナちゃんが登場。『わたしも！』とふたりの間に割って入る一幕も。シンバくんだけが愛でられていることに我慢がならないようです。

夜も更けて歯磨き、お風呂…と動く飼い主さんですが、すぐそばには片時も離れないパンナちゃんのお姿が。こんなに想われるなんてむしろ羨ましい限り…！パンナちゃんとシンバくん、飼い主さんの優しい日常は、見る人をホッコリ温かな気持ちにさせたのでした♡

この投稿には「最高ですね」「愛されて羨ましい～！」「幸せいっぱい」といった絶賛の声のほか「うちもまったく一緒です！」「ダックスに多いのかな…？」などの体験談も寄せられました。

YouTubeチャンネル「パンナちゃんねる」には、パンナちゃんとシンバくん、飼い主さんの日常が投稿されています。甘えん坊さんなワンコに癒されてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「パンナちゃんねる」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております