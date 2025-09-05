杉浦太陽、先日誕生した次女・夢空ちゃんの命名秘話を明かす「ずっとみんなで話し合って」

9月4日、杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。妻・辻希美との間に誕生した第5子である、次女の命名秘話を明かした。

杉浦は、8月8日に誕生した次女の名前が“夢空”であるということに触れると、「この名前に関しては、ずっともう子供たちに“赤ちゃんがお腹にいるよ”って伝えてから、ずっとみんなで話し合ってきて」と回顧。

続けて、「基本的には“○空”にするっていう議論をずっとしてきました」と、子供たち全員に共通する“空”という漢字を軸に名前を考えたとして、さまざまな候補の中から、自身が提案した“夢空”に決まったと説明した。

また、第1子である長女の名前が“希空”であることに触れると、「女の子で挟んで、“希望”と“夢”に挟まれてるってすごく良くないですか？」「自分ら的には、名前を書いてて、いい締めというか」「すごくいい戸籍謄本というか、杉浦家らしいなと思って」と、子供たちの名前を並べた際に感慨深かったとコメント。

さらに、「“空”っていう文字はね、僕が太陽なんで。空には太陽がいつもあるよって意味が込められてるんです」「これから夢いっぱいに羽ばたいてほしいなと思っております」と、名前に込めた思いも明かしていた。