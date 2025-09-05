少しでも涼しく寝るために、愛犬に部屋内別居を提案！？そのあとのわんこの行動が愛おしいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で327万回再生を突破し、「可愛いしかない」「悶絶した」「おめめきゅるきゅる！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『暑いから一緒に寝るのやめよう』と犬に提案→寝転がった結果…絶対に断れない『尊すぎる行動』】

部屋内別居を提案

Instagramアカウント「tomo.tail」の投稿主である『トモ』さんは、愛犬のボーダーコリー『テール』ちゃんと毎晩一緒に寝ているそうです。しかし、夏の暑さに打ち勝つことは出来ませんでした。豊かな毛並みを持つテールちゃんとの添い寝に限界が来てしまったのです。

そこで、トモさんはテールちゃんのために専用布団を用意したといいます。自分の布団の隣に、ぴったりくっつけるようにして布団をセッティング。「ここはテール、ここは俺」と伝えると、テールちゃんは「了解」と言わんばかりにオテをしたそうです。

絶対に断れない！？

しかし、「さて寝るか」と布団に入ろうとした瞬間…。テールちゃんは、やや食い気味でトモさんの布団に入ってきたといいます。「さっき言ったばかりなのに…！」と困惑するトモさんは、思わず「えっ…」と声が出てしまったとか(笑)

テールちゃんはトモさんのことが好きで好きで仕方ないようで、いつでも甘えてくるのだそう。前世は恋人同士だったんじゃないか…と本気で考えるほど、2人は固い絆で結ばれているのだといいます。「一緒に寝るのに決まってるでしょ？」と寄り添うテールちゃんに、断れなくなってしまったトモさんなのでした。

この投稿には「なんて可愛い子なんでしょう」「幸せな物語をみてるよう」「幸せ自慢の投稿ですね(笑)」といったコメントが寄せられています。

腕枕のおねだりにキュン♡

別の日の投稿では、布団から配信を行う2人の姿が紹介されています。テールちゃんは、トモさんの腕枕で横になっていたとか。トモさんが手を離そうとすると、腕を前足でぎゅっと掴んで甘えてきたのだそうです。

あまりに可愛いテールちゃんの行動に、配信をやめたというトモさん。トモさんもまた、テールちゃんのことが好きで好きで仕方ないのでしょうね♡

現在、トモさんは結婚して奥様と一緒に暮らしているそう。さらに猫ちゃんも仲間入りして、にぎやかな家族になっているのだとか！愛あふれる家族の生活をのぞいてみたい人は、Instagramアカウント「tomo.tail」に遊びにいってみると良さそうです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tomo.tail」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。