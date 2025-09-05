人間不信だった4歳の繁殖引退犬をお迎え。家族になって1年後、まるで別犬のように変わったようで…？あまりにも感動的な光景は反響を呼び、「表情も行動も変わりましたね」「笑顔がステキ」「全然違う…！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：愛されることを知らない『人間不信の繁殖引退犬』をお迎え→『笑顔が見たい』と奮闘し…１年後の『別犬のような光景』】

繁殖引退犬のトイプードルをお迎え

TikTokアカウント「moca08060」に投稿されたのは、保護犬カフェで出会った繁殖引退犬の1年間のストーリーです。2024年8月6日、4歳のトイプードル「モカ」ちゃんが投稿主さん一家に加わりました。

今まで繁殖犬としてしか生きる術のなかったモカちゃんは、人が怖くて仕方のない様子。ケージの隅で縮こまり、近づいてくることもできず人間不信だったといいます。今までどんな環境にいたのかと、モカちゃんの境遇を思うと胸が痛みます。

別犬…！？1年後の姿に感動

モカちゃんの『笑顔が見たい』その一心で奮闘したというご家族。たっぷりの愛を注ぎ続けると、まるで応えてくれるように徐々に心を開いていってくれたそう。

まだまだ怖がりで怯えてしまうこともあるそうですが、1年前の姿からは想像もつかないほどに表情は柔らかく変化したといいます。『家族になってくれてありがとう』投稿主さんの言葉には胸が詰まります。さらに1年後のモカちゃんの姿も楽しみで仕方ありませんね。

この投稿には「これからも幸せに」「笑顔も増えましたね」「たくさん甘えてほしい」などのコメントが寄せられています。

お姉ちゃんが大好きなモカちゃん

別投稿には、最近のモカちゃんの様子も紹介されています。物音で誰かが帰宅したことに気づき、ソワソワし始めたそう。扉が開き入ってきたのは、モカちゃんが一番好きな上のお姉ちゃん！

尻尾をフリフリ嬉しさを表現できる姿も、1年前からは考えられません…！お姉ちゃんのそばに行きたいけど、ちょっぴり怖いのか恥ずかしいのかためらっている模様。そんなモカちゃんの気持ちを汲んでお姉ちゃんが抱っこしてあげたそう。

お姉ちゃんの腕の中で満足そうなモカちゃんなのでした♡

モカちゃんとご家族の日常は、TikTokアカウント「moca08060」をご覧ください。お迎えしてから現在までの成長記録が紹介されています♪

