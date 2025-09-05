今季でクリスタル・パレスと契約満了迎えるイングランド代表DFグエイは来夏争奪戦へ すでにレアル・マドリードとバルセロナが興味
去就が注目されていたイングランド代表DFは今夏クリスタル・パレスに残留した。
『The Sun』によると、今季限りでクリスタル・パレスと契約満了を迎えるイングランド代表DFマルク・グエイにレアル・マドリードとバルセロナが興味を示しているという。
チェルシーの下部組織出身であるグエイは2020年1月に同クラブのトップチームに昇格するも定位置は確保できず、その後はスウォンジー・シティへのレンタル移籍を経験。しかし2021年7月に現所属のクリスタル・パレスへ加入すると、同クラブでは主力に定着。昨季もプレミアリーグ34試合に先発出場し、3ゴール2アシストと守備の要として活躍しており、今夏はステップアップの噂が飛び交っていた。
今夏はリヴァプール移籍が目前に迫っていたグエイだが、果たして来夏こそステップアップできるのだろうか。
