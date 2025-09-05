レアル・マドリードで出場機会激減のDFラウール・アセンシオは今夏ベシクタシュ移籍か シャビ・アロンソ新監督の下では序列低下
レアル・マドリードの若き逸材は今季序列が著しく低下している。
『AS』によると、レアル・マドリードに所属する22歳のスペイン代表DFラウール・アセンシオに今夏ベシクタシュ行きの可能性があるという。
レアル・マドリードの下部組織出身であるアセンシオは昨季同クラブのトップチームに昇格。昨季はトップチームの守備陣に怪我人が相次いだことで出場機会を得ると、そのままチャンスをものにして主力に定着。リーグ戦23試合、UEFAチャンピオンズリーでは10試合に出場するなどブレイクを果たしており、2025年3月にはスペイン代表初招集も果たすそとに。しかしシャビ・アロンソ新監督の下では序列が低下しており、今季も3試合連続でラ・リーガでの出番はなし。移籍の噂も飛び交っていた。
レアル・マドリードの逸材として活躍が期待されているアセンシオだが、今夏クラブを離れてしまうのだろうか。
