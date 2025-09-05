レアル・マドリードの若き逸材は今季序列が著しく低下している。



『AS』によると、レアル・マドリードに所属する22歳のスペイン代表DFラウール・アセンシオに今夏ベシクタシュ行きの可能性があるという。



レアル・マドリードの下部組織出身であるアセンシオは昨季同クラブのトップチームに昇格。昨季はトップチームの守備陣に怪我人が相次いだことで出場機会を得ると、そのままチャンスをものにして主力に定着。リーグ戦23試合、UEFAチャンピオンズリーでは10試合に出場するなどブレイクを果たしており、2025年3月にはスペイン代表初招集も果たすそとに。しかしシャビ・アロンソ新監督の下では序列が低下しており、今季も3試合連続でラ・リーガでの出番はなし。移籍の噂も飛び交っていた。





そんなアセンシオにトルコの強豪が興味。同メディアによると、ベシクタシュはレアル・マドリードで出番を減らしているアセンシオに関心を示しており、獲得に動いているとのこと。現時点でアセンシオにレアル・マドリードを離れる意思はないようだが、トルコの移籍市場は9月12日まで開いているため、移籍の可能性は残されているという。レアル・マドリードの逸材として活躍が期待されているアセンシオだが、今夏クラブを離れてしまうのだろうか。