「マリオが、ハリウッドを本気にさせちゃった。」とは『スーパーマリオ 魔界帝国の女神』（1993年）の日本版キャッチコピーだが、あれから32年が経った今、『ストリートファイター』がハリウッドを本気にさせたらしい。

2025年9月5日、『ストリートファイター』の実写版制作決定が正式に発表された。『ストリートファイター』といえば、これまでも何度か映像化されているが、今回はキャストの気合の入り方が違う。というのも、「本職」、つまりアクションスターやプロレスラー、ボディビルダーなど、本当にファイターな人たちを大量に引っ張ってきているのだ。

まずはお馴染みのW主役ケンとリュウである。リュウ役には空手や柔道などの経験があるアンドリュー小路、ケン役には気鋭の若手ノア・センティネオ。今やポップアイコンとして世界的に愛されている春麗役には、これまた活きのいい若手のカリーナ・リャン。そしてベガ（アメリカではバイソン）役には、『悪魔と夜ふかし』（2024年）などで強烈な個性を発揮したデヴィッド・ダストマルチャンが。このデヴィッド・ダストマルチャンは、『ダークナイト』（2008年）で、ハービー・デントのブチギレ尋問を受ける役で強烈な印象を残した人物だ。恐らくマジで怖い感じのベガを演じてくれるだろう。

いわゆる主役級のキャラは手堅くまとめた印象だが、その周りはもっと凄まじい。アマゾンで育った電撃野生児ブランカ役に、まさかのハリウッドの野生児ジェイソン・モモアがブッキング！ 『アクアマン』（2018年）で海の王となった男が、今度はジャングルへ行くわけである。正直モモアがウガウガ言いながら電撃を放ったら、もうそれだけで面白い。勝ちが見えていると言っていい。

そして他のキャラに目をやっても、そのすべてが異常なほどのストロングスタイルだ。日本の相撲ファイター、エドモンド本田役には、新日本プロレスから後藤洋央紀選手。シリーズ名物の巨漢ザンギエフ役には、身長218cmで世界一背が高いボディビルダーであり、マッスルミートなる名前がそのまんますぎる食品サービス業を営む才人、オリヴィエ・リヒタースが。ダルシム役にはインドのアクション俳優ヴィドゥユト・ジャームワールが呼ばれ、ギャングなボクサーのバイソン（英語名はバルログ）役には、9発撃たれて生きていた奇跡のギャングなラッパーの50CENT、そして仮面男のバルログ役には、覆面シンガーのオーヴィル・ペック！ 格闘シーンのために格闘家を連れてくる映画はたくさんあるが、仮面キャラのために普段から仮面をしている人を呼んでくるのは初めて聞いた。凄まじい徹底ぶり、まさに本気である。

また改めて注目したいのは、すでに発表されていた登場キャラの中にダン（火引弾）が含まれている点だ。ダンといえば、あえて弱く設計された異色のキャラクターであり、ゲーム中でも何かとコミカルな振る舞いが目立つ迷キャラクターである。今回はそんなダンも参戦が決定しており、コメディアンのアンドリュー・シュルツが演じるそうだ。どんな人物かなと検索してみたら、早速インスタにブン殴られるリアクションの練習動画を上げており、ダン役に向けて気持ちを高めているのが感じ取れた。果たしてあの迷キャラクターが劇中でどのように扱われるのか？ 楽しみでならない。

まだ完成までの道のりは遠いが、現時点で呼んでいる人間は100点満点だ。今後の動向を期待しつつ、さらなる続報を待ちたい。（文＝加藤よしき）