能登半島地震で岸壁が傾くなどの被害を受けた石川県能登町の小木港では、岸壁の一部で復旧工事が完了し、5日から漁船が接岸できるようになりました。

地震の被害を受けた港の岸壁の本格復旧はこれが初めてです。

記者リポート「国による本格復旧を終えた岸壁に初めて漁船が着けようとしています」

能登町の小木港は、能登半島地震で港の岸壁が海岸方向に10センチほど傾いた他、コンクリートが沈みこみ段差ができるなどの被害を受けました。

国土交通省の北陸地方整備局が、2月から港の本格復旧工事にとりかかり、もともとあった岸壁の外側にコンクリートの岸壁を新たに設置。

５日から港の製氷施設前のおよそ75メートルの区間で、漁船が接岸できるようになりました。

2026年3月までに岸壁の全面復旧を目指す

北陸地方整備局能登港湾空港復興推進室・美野智彦室長「小木港については漁業、生業が密接に関係しているし、産業、賑わいが密接に関係しているので、利用者のニーズを聞きながらできるだけ早くしっかりと復旧を進めていきたい」

早速、1隻のイカ釣り漁船が岸壁に船を接岸し氷を積込みました。

漁師・武本豊真さん「今までは氷のホースを伸ばさなくてはいけなくて、その場合ホースが跳ねて危なかったがそれが楽になってよかったなど」

県漁協小木支所・坂東博一参事「震災前と同じような、さらにはきれいになったのは非常に喜ばしいので、漁師もこれを励みに漁をがんばってほしい。」

漁師の日常を1日でも早く取り戻すため、北陸地方整備局では2026年3月までに、小木港の岸壁の全面復旧を目指したいとしています。