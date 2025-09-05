5日、指宿市で自然を楽しみながら、環境保全活動を体験できる「自然体験ツアー」が行われました。



指宿市の山川町で開かれた「自然体験ツアー」。自然を楽しみながら、環境保全活動を体験できるプログラムです。



環境省が推進する“良好な環境を活用した観光モデル事業”の一環として行われました。



今回は、“海のゆりかご”と呼ばれるアマモ場を再生するための取り組みを体験しました。





アマモの種を丁寧に選別し、紙粘土に埋め込みます。紙粘土は、おもりとなって、アマモの種を海底に定着させる役割を果たすということです。そのあとは、サップによる種まき体験です。先ほど選別したアマモの種を海に入れ、種まきを行いました。（参加者）「知識として知っているが実際にアマモの種を手に取って海に入ってまくという、シンプルな作業だが/種をまいた海になるので他人ごとではない感覚」「楽しいのはもちろん、旅行という行動を通して山川という縁が無かった地域とつながりを持てたというのが感じられた」（山川町漁協 川畑友和さん）「他人事でなく自分事として環境問題に取り組んでいく部分をマリンスポーツという形で楽しみながら環境保全活動をやってもらうことが今後重要になってくるのでは」今後は、海外からの観光客も参加できるプログラムとして展開する予定だということです。