◇プロ野球セ・リーグ 阪神-広島 (5日、甲子園)

優勝マジック4が点灯している阪神が初回から大爆発。今季最多の初回6得点で勝利へ大きく前進しています。

阪神は、5日から本拠地・甲子園で試合が行われ、最速で6日に優勝が決まる状況です。

試合は初回、先発・大竹耕太郎投手が先頭の中村奨成選手にセンター前へツーベースヒットを許します。その後、小園海斗選手に進塁打を放たれ2アウト三塁のピンチを背負うと、モンテロ選手との対戦でワイルドピッチをしてしまい先制を許してしまいます。

しかしその裏、近本光司選手が四球を選び、中野拓夢選手がツーベースヒットといきなり二、三塁のチャンスを作ると、続く森下翔太選手がタイムリーを放ち同点に追いつきます。勢いやまず無死満塁の場面で打席には大山悠輔選手。初球を捉え打った瞬間それとわかる逆転満塁ホームランを放ち逆転に成功しました。

さらに、木浪聖也選手がレフトへのツーベースで出塁すると、大竹投手が三遊間を破るタイムリーを放ち6点目。今季最多となる初回6得点の猛攻で広島を突き放しました。