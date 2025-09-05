フリーアナウンサー・古舘伊知郎（70）が5日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演。人気番組の秘話を明かした。

この日は「超非常識！昭和の常識座談会」と題し、昭和の様々な事象を振り返り。「テレビもコンプラゆるゆる」について古舘は「これはズバリ『水曜スペシャル』のことですよね」と切り込んだ。

元テレビ朝日の局アナである古舘は、古巣の同番組について「バンバンオーダーが来てしゃべってたから、この水スぺのろくでもなさはよく知ってる」とバッサリ。垣花が「一番有名なのは『川口浩探検隊』ですか？」と質問すると「もちろんです」と即答した。

続けて「ターザンは実在したって。マサイマラ国立保護地区でずっと取材やってるんですよ」とエピソードを回顧。夕日が沈むアフリカの大地に、腰みののようなものを着けたターザンが「ア〜アア〜！」と雄叫びを上げながら現れる“演出”で、古舘が「ターザンは実在した！」と謳い上げるエンディングだったといい「その当時のスタッフに“あのターザン役の人は誰？”って聞いたら“マサイマラ国立保護地区の管理人だよ”って」と秘話を明かし共演者を盛り上げた。

古舘は「何でもありでした。水スぺ枠っていうのがあって、何でもいい。ヤラセとか仕込みとか、そういうのじゃない解放区でしたから。ある意味テレビが楽しかった時代」と懐かしんだ。

川口浩探検隊は、「水曜スペシャル」で70〜80年代に放送された同局の人気企画。俳優で探検家の川口浩さんを隊長に、世界の秘境や未開の地を探検し、UMAや少数民族を探すといった内容で、人気を博した。