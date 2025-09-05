◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―広島（５日・甲子園）

阪神―広島のファーストピッチを俳優・岡部たかしが務めた。

９月２９日から放送されるＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）に出演。胸に「ばけばけ」と刺しゅうされた特別ユニホームで背番号は「９・２９」だった。 小、中学生時代に野球経験があり、人生初の始球式。ノーバウンド投球にスタンドからは拍手が起こったが「もうちょっといいボールを（投げたかった）。スピードよりコントロールを目指していたんですけど、やっぱり頭の中が真っ白になりましたね」と悔しそうだった。

投球前には右目の前でピースする“Ｖポーズ”を披露。「ＢＴＳのテテさんをイメージして。この間、大リーグで投げてたので。格好も。誰か一人くらい分かってくれたかな（笑）」。８月２５日（日本時間２６日）のドジャース―レッズで始球式を行った韓国の世界的人気グループ「ＢＴＳ」のテテことＶを意識したことを明かしたが、反応は、まばら。Ｖが着用していたものに似たデニムパンツまで用意し、甲子園のマウンドを満喫した。