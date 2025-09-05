バスケットボールB2鹿児島レブナイズの最新情報を伝える「FRIDAY REBNISE」です。昨シーズン、B2昇格からわずか1年でプレーオフ進出を果たした鹿児島レブナイズは6日からプレシーズンゲームに臨みます。



B2リーグ開幕まで約1か月。昨シーズン、B2昇格からわずか1年でプレーオフ進出を果たした鹿児島レブナイズは6日から開幕前のプレシーズンゲームに臨みます。チームのエース、アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手は5シーズン目に突入しました。





（アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手）「（鹿児島に）戻ってきたのは慣れ親しんだところではあるが、シーズンごとに違う楽しみがあるから」そして今シーズンはレバノン代表歴もあるナイム・ラバイ選手やB1茨城ロボッツから移籍した遠藤善選手など6人の選手が新たに加わりました。（遠藤善選手）「自分はスピードが持ち味なので、それをいかしたドライブ、レイアップ、キックアウトだったり/あとはスリーポイントも得意としているので、そういうプレーを見ていただければ」新チームになって初めての相手はB1の越谷。その翌日には昨シーズンB2西地区優勝の福岡と対戦します。今シーズンもブースターの熱い声援を送りましょう。（アンソニー・ゲインズ・ジュニア選手）「鹿児島レブナイズにとってのホームで戦えることが非常に楽しみ。一緒に戦ってくれるホームの会場の声援は私たちの力にもなっているので声援を送っていただければ。Go REBNISE！」