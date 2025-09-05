ＷＢＣ東京プールの入場券１試合最高額は日本戦の１７６万円（１０人定員） １席では７万円（エキサイトシートＳ）が最高額
来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の主催者が５日、日本が入る１次リーグＣ組１０試合（すべて東京ドーム）のチケット販売概要を発表した。
来年３月５日の初戦から８日までの４日間は各日２試合が行われるが、１日通し券の販売はなく、試合ごとに全席指定席を販売する。全１０試合または日本戦全４試合を観戦できるパック販売の申し込み受け付けは１０月１日から開始する。
日本戦の１試合料金ではマススイート（１０人定員）の１７６万円が最高額、１席ではエキサイトシートＳの７万円が最高額となった。
日本戦４試合パックではエキサイトシートＳの３３万６０００円が最高額。
全１０試合パックでは指定席ＳＳＳ（日本戦４試合）とダイヤモンドボックス（日本戦以外６試合）の２２万６０００円が最高額。
◆試合日程は以下の通り。
【３月５日】
１２：００ オーストラリア−台 湾
１９：００ 韓 国−チェコ
【６日】
１２：００ オーストラリア−チェコ
１９：００ 日 本−台 湾
【７日】
１２：００ チェコ−台 湾
１９：００ 日 本−韓 国
【８日】
１２：００ 台 湾−韓 国
１９：００ 日 本−オーストラリア
【９日】
１９：００ オーストラリア−韓 国
【１０日】
１９：００ 日 本−チェコ