　東京ドーム

写真拡大

　来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の主催者が５日、日本が入る１次リーグＣ組１０試合（すべて東京ドーム）のチケット販売概要を発表した。

　来年３月５日の初戦から８日までの４日間は各日２試合が行われるが、１日通し券の販売はなく、試合ごとに全席指定席を販売する。全１０試合または日本戦全４試合を観戦できるパック販売の申し込み受け付けは１０月１日から開始する。

　日本戦の１試合料金ではマススイート（１０人定員）の１７６万円が最高額、１席ではエキサイトシートＳの７万円が最高額となった。

　日本戦４試合パックではエキサイトシートＳの３３万６０００円が最高額。

　全１０試合パックでは指定席ＳＳＳ（日本戦４試合）とダイヤモンドボックス（日本戦以外６試合）の２２万６０００円が最高額。

◆試合日程は以下の通り。

【３月５日】

１２：００　オーストラリア−台　湾

１９：００　韓　国−チェコ

【６日】

１２：００　オーストラリア−チェコ

１９：００　日　本−台　湾

【７日】

１２：００　チェコ−台　湾

１９：００　日　本−韓　国

【８日】

１２：００　台　湾−韓　国

１９：００　日　本−オーストラリア

【９日】

１９：００　オーストラリア−韓　国

【１０日】

１９：００　日　本−チェコ