来年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の主催者が５日、日本が入る１次リーグＣ組１０試合（すべて東京ドーム）のチケット販売概要を発表した。

来年３月５日の初戦から８日までの４日間は各日２試合が行われるが、１日通し券の販売はなく、試合ごとに全席指定席を販売する。全１０試合または日本戦全４試合を観戦できるパック販売の申し込み受け付けは１０月１日から開始する。

日本戦の１試合料金ではマススイート（１０人定員）の１７６万円が最高額、１席ではエキサイトシートＳの７万円が最高額となった。

日本戦４試合パックではエキサイトシートＳの３３万６０００円が最高額。

全１０試合パックでは指定席ＳＳＳ（日本戦４試合）とダイヤモンドボックス（日本戦以外６試合）の２２万６０００円が最高額。

◆試合日程は以下の通り。

【３月５日】

１２：００ オーストラリア−台 湾

１９：００ 韓 国−チェコ

【６日】

１２：００ オーストラリア−チェコ

１９：００ 日 本−台 湾

【７日】

１２：００ チェコ−台 湾

１９：００ 日 本−韓 国

【８日】

１２：００ 台 湾−韓 国

１９：００ 日 本−オーストラリア

【９日】

１９：００ オーストラリア−韓 国

【１０日】

１９：００ 日 本−チェコ