“芸人コンサル”天野川怜子の実態にひつじねいり松村が迫る 『ドーピングトーキング』
ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#2が、6日(22:00〜)に配信される。
『ドーピングトーキング』場面カット
○「“芸人コンサル”天野川怜子とは一体。2カ月に及ぶ追跡記録」
今回のトークテーマは、「実在した!? 日本の女スパイに聞いた闇の深層(奥田修二/ガクテンソク)」、「緻密な策略が渦巻く“AV業界”の裏側(阪本/マユリカ)」、「最恐心霊スポット・旧犬鳴トンネルの真実(中山功太)」、「鉄格子の向こうへ届ける差し入れ屋の実態(ヒコロヒー)」、「“芸人コンサル”天野川怜子とは一体。2カ月に及ぶ追跡記録(松村祥維/ひつじねいり)」。
松村による天野川怜子の調査では、粗品も天野川怜子に注目していたと話し「俺なりのドーピングじゃないけど…」と独自で調べた“ドーピングトーク”を披露する場面も。ネタや芸風を独自の視点で切り捨て、芸人の間で注目の的となっているという天野川怜子。果たしてその実態とは……。
また、奥田によるドーピングトークでは、女スパイが実際に行った任務や報酬、さらにはあるビックネームのパーティに参加したエピソードまで、刺激的なエピソードが続出したほか、中山による旧犬鳴トンネルの調査では、中山が体験したというある心霊体験も語られる。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。
『ドーピングトーキング』場面カット
○「“芸人コンサル”天野川怜子とは一体。2カ月に及ぶ追跡記録」
今回のトークテーマは、「実在した!? 日本の女スパイに聞いた闇の深層(奥田修二/ガクテンソク)」、「緻密な策略が渦巻く“AV業界”の裏側(阪本/マユリカ)」、「最恐心霊スポット・旧犬鳴トンネルの真実(中山功太)」、「鉄格子の向こうへ届ける差し入れ屋の実態(ヒコロヒー)」、「“芸人コンサル”天野川怜子とは一体。2カ月に及ぶ追跡記録(松村祥維/ひつじねいり)」。
また、奥田によるドーピングトークでは、女スパイが実際に行った任務や報酬、さらにはあるビックネームのパーティに参加したエピソードまで、刺激的なエピソードが続出したほか、中山による旧犬鳴トンネルの調査では、中山が体験したというある心霊体験も語られる。
(C)AbemaTV,Inc.
【編集部MEMO】
『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。