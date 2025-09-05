自民党総裁選を前倒しすべきかどうか。都道府県連での議論が進む中、石川県連も5日、対応を協議しました。しかし、県連内の意見は分かれ、結論は8日に持ち越しました。

総裁選を巡っては、各県連にも一票の投票権があり、今月8日までの返答が求められています。



その対応を協議するため、石川県連は5日、役員会と議員協議会を、立て続けに開きました。



しかし、前倒しを求める声が大半を占めた一方で、ベテラン議員が前倒しに反対の立場を貫き、意見は平行線に…

自民党県連青年局・不破 大仁 県議：

「選挙後、ここまで含めて、全然だれも責任を取っていないことっていうのは、3連敗していることについての説明がつかないのではないかと思っていますね。前倒しもそうだけれど(役員会が)決めきれないということも、ずっと言ってきている」



自民党県連・福村 章 最高顧問：

「やるべきだという人は声が大きいですけれど、黙っている人の方がずいぶん多いんでね。今、いろんな政治課題が山積している。参議院選挙が終わってすぐのこの時期に、政治空白を作るのはもってのほかだと思っています」



「今から役員会します。今から」



参院選惨敗のけじめか、政治空白を避けるか、再度、議論しても意見を集約できず、結局…

自民党県連・下沢 佳充 幹事長：

「8日の9時、この場所で役員会をすると、そこで最終結論を出すということが決まりました」



結論は、今月8日に持ち越されることになりました。



自民党県連・下沢 佳充 幹事長：

「後ほどですね、なんといいましょう、禍根を残さないような形の決定をすべきという中で、思いの中で、皆さんの意見を聞きながら、そういう風に決定したつもりです」

多数決をすべきという声がある一方、波風を立てたくないという声もあり、8日にどう決着するのか注目されます。