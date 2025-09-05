元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が５日、静岡市内で行われた「清水地区公立高等学校ＰＴＡ指導者研修会」で講演を行った。

この日は台風１５号接近の影響で静岡駅から東海道線を利用しようとしたところ、一時運休になってしまい、タクシーに飛び乗る。しかし、降雨で川が氾濫したところもあったため、通行止めの箇所もありスムーズに進めなかったが、スマホでその場所をチェックし、的確な迂回ルートで時間には間に合った。

清水東高ＯＢの武田氏は、昨年はＪ１名古屋で臨時コーチに就任するなど、自らの指導経験から１時間にわたって参加５０人の前で熱弁を振るった。観察力や分析力の徹底を踏まえた上で、その通りいかなかった場合の対応力も求められるとし、いかに現場に関わっていくかの重要性も説いた。

また、同校後輩の保護者からは「子供が挫折した時や壁にぶち当たった時の対処法を、武田さんのパッションや経験から学びました」と感謝の言葉を送られ、最後は花束を受け取った。元代表ストライカーの指導哲学は、今後のサッカー界を担う選手の成長につながっていくるはずだ。